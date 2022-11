Quinté du lundi 21 novembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 21 novembre 2022 à Vincennes, le Prix de Montignac-Charente. Départ à 13h50. 13 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Ce n’est pas parce qu’ils ne sont que treize au départ que l’énigme est plus facile pour autant. Parce que Vincent Martens renvoie l’ascenseur à Jean-Michel Bazire en le sollicitant pour mener le 3 Marcello Wibb, nous ferons confiance à ce tandem, d’autant que ce bon trotteur est l’un des plus performants sur ce parcours. Le parcours classique de Vincennes, le 1 Always EK connaît, puisqu’il y est invaincu en trois sorties. Mais c’était en 2020. Confiance, là encore, toutefois.

Notre dernière minute, le 11 Farah des Caux, est associée à David Thomain, qui aurait pu driver Elite de Jiel, par exemple. Vu l’engagement, la pensionnaire d’Alexis Garandeau a sans doute été préparée pour et sera donc suivie de près. Pour la cote, attention au 9 Epsom d’Herfraie, pour lequel Eric Raffin délaisse Evariste du Bourg, notamment…

Les pronostics :

3. Marcello Wibb

1. Always EK

9. Epsom d’Herfraie

11. Farah des Caux

7. Equinoxe

2. Charly de l’Aunay

6. Diego de Cahot

La dernière minute :

11. Farah des Caux

Résultats du samedi 19 novembre à Auteuil :

Rapidement fautif, le favori de RTL abdique rapidement. Scénario identique pour la dernière minute.

