Loto : les résultats du lundi 14 novembre 2022

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce lundi 14 novembre est le suivant : 14 - 23 - 28 - 34 - 44 et le 5 en numéro chance. Aucun joueur n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance pour remporter la cagnotte de 16 millions d'euros.

Deux chanceux ont tout de même réussi à trouver les cinq bons numéros, et ainsi remporter 91.355,80 euros, tandis que 47 joueurs ont réussi à trouver quatre bons numéros et le numéro chance et ont remporté 948,80 euros. Enfin, 380 Français ont réussi à deviner les quatre bons numéros. Ils empochent 423,20 euros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 20 - 28 - 38 - 41 - 47

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : B 5231 0085, D 3069 8129, E 8580 0326, F 7709 7648, N 1496 1924, N 4834 8886, N 4839 9339, Q 6768 5927, U 5088 8229, U 9704 8232.

Prochain rendez-vous avec le Loto, mercredi 16 novembre, avec une cagnotte de 17 millions d'euros mise en jeu.

