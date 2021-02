Quinté+ du lundi 1er février 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 31/01/2021 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 1er février à Vincennes, le Prix de Vittel. Départ à 13h50. 14 partants. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 5 ans. Après les très belles courses du week-end du Prix d'Amérique, retour à des sujets plus ordinaires, même si ce Quinté+ oppose de bons trotteurs de 5 ans.

Notre favori, le 13 Greco Bello, débute sur la grande piste de Vincennes, à la faveur d'un très bel engagement. Revenu au mieux, il a montré en province qu'il ne manquait pas de qualité, nombre de "lignes" plaidant en sa faveur, un accessit d'honneur derrière Galius à Graignes notamment.

Évidemment, il faudra compter ici avec Jean-Michel Bazire et son Girello, le 2, mais aussi sur notre dernière minute, le 6 Gai Matin, associé à Eric Raffin, qu'il faut juger sur sa course de début de novembre sur ce parcours. Son entraîneur est en forme, le driver également : on doit le retenir.

Chez les outsiders, citons le 8 Gump du Poncelet, capable d'un coup d'éclat à belle cote à la faveur d'un bon parcours.

Les pronostics :

13. Greco Bello

2. Girello

7. Gigolo du Noyer

9. Goupil d'Ardennes

6. Gai Matin

3. Golfeur des Loyaux

8. Gump du Poncelet

La dernière minute :

6. Gai Matin

Résultats du samedi 30 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute étant encore compétitive pour une place sur le podium quand elle s'est mise au galop...