Quinté+ du lundi 19 octobre 2020 à Enghien-Soisy : les pronostics

publié le 19/10/2020 à 11:25

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 19 octobre 2020 à Enghien-Soisy, le Prix de Pomarez. Trot Attelé. Départ à 13h50. 16 partants. 2.875 mètres. Trotteurs mâles de 6, 7 et 8 ans. Surprises en vue dans ce quinté, où, si nous avons retenu quatre trotteurs du deuxième échelon, on peut parfaitement établir ses jeux avec les neuf chevaux s'élançant en tête...

Notre favori, le 5 Domingo de Lou, peut poursuivre ici sa belle série, même s'il lui arrive parfois de tout compromettre sur faute. Bien engagé et encore en retard de gains, il mérite de figurer en tête de vos tickets. Pas de souci avec le 9 Cectar, qui est bien engagé et devrait une fois de plus faire sa course, ce qui en fait une base fiable pour les accessits.

Derrière, nous avons retenu l'excellent Echo de Chanlecy, drivé par son entraîneur, d'où une surcote évidente, ce qui est pourtant parfaitement injuste. Déferré des quatre pieds, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu, le 15 Capital Charm peut lui aussi être envisagé à l'arrivée.

Doué mais délicat, le 3 Erasme Williams est notre dernière minute. Ayant déjà figuré dans des lots autrement plus relevé, c'est lui qui décidera de la teneur de sa performance. Sage, il peut cependant mettre tout le monde d'accord. Vous voilà avertis !

Les pronostics :

5. Domingo de Lou

9. Cectar

3. Erasme Williams

14. Echo de Chanlecy

15. Capital Charm

6. Emiliano Zapata

12. Elu de Dompierre

13. Clovis Montaval



La dernière minute :

3. Erasme Williams