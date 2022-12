Quinté du lundi 19 décembre 2022 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le lundi 19 décembre 2022 à Cagnes-sur-Mer, le Prix Philippe Lorain. Départ à 13h50. 16 partants. Haies. Handicap. 3.500 mètres. Terrain lourd. Chevaux de 4 ans.

Terrain lourd pour les chevaux… et glissant pour les parieurs, qui doivent faire le tri entre les chevaux ayant le plus de qualité, ceux faisant le meeting et courant le tout-venant et ceux qui aiment le lourd, ou pas.

Bref, cette énigme, pour être intéressante, s’avère compliquée et un peu… rock’n roll, comme notre favori, le 11 Rock and Roll, qui fait chaque fois ce qu’on lui demande. À retenir également, son compagnon d’entraînement, le 16 Ispano Star, qui a une belle carte à jouer en bas de tableau.

Parlant des entraîneurs de ce meeting, Yannick Fouin, qui présente cinq chevaux dans ce quinté, est évidemment inévitable. Dans cette cavalerie, notre préféré est le 4 Gali Love, pour son aptitude aux pistes lourdes et parce qu’il a déjà bataillé, sans démériter, avec notre favori.

Top-weight de ce quinté et habitué à la piste, le 1 Vae Patron doit également être retenu, tout comme notre dernière minute, le 13 Tonnerre de Dieu. Sauteur en devenir, il va apprécier l’état de la piste et peut se mettre en évidence pour ses premiers pas dans les quintés, où sa valeur lui donne une belle chance…

Les pronostics :

11. Rock and Roll

4. Gali Love

1. Vae Patron

8. Idylle Black

2. Numeris Borget

13. Tonnerre de Dieu

16. Ispano Star

La dernière minute :

13. Tonnerre de Dieu

Résultats du samedi 17 décembre à Vincennes :

Le favori de RTL s’enlève dans le tournant final alors qu’il venait pour gagner. La dernière minute est cinquième.

