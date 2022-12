Loto : les résultats du lundi 12 décembre 2022

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce lundi 12 décembre est le suivant : 2 - 25 - 35 - 46 - 47 avec le 10 en numéro chance.

Le jackpot de 2 millions d'euros n'a pas été remporté. 25 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros avec l'étoile, et ont ainsi gagné 7.595,30 euros. 162 ont trouvé les quatre bons numéros et remportent 829,40 euros. Enfin, 920 Français ont réussi à deviner les trois bons numéros et l'étoile et empochent 97,20 euros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 3 - 12 - 13 - 23 - 34.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : C 6482 7030 - L 5200 2079 - L 5740 5131 - P 0843 1048 - P 5571 7245 - R 1247 3579 - R 5939 3578 - R 7561 0552 - S 5298 0308 - U 5782 2839

Prochain rendez-vous avec le Loto, dès le mercrdi 14 décembre, avec une cagnotte de 3 millions d'euros mise en jeu.

