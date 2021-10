Quinté+ du lundi 18 octobre 2021 à Clairefontaine-Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 18 octobre 2021 à Clairefontaine-Deauville, le Prix des Equidays. Départ à 13h50. 15 partants (le 3. Kergrist est non partant). Plat. Handicap. 2400 mètres. Pur-Sang de 3 ans.

Même si le terrain est annoncé très souple (3,9 vendredi du fait d'un arrosage régulier), les amateurs de terrain lourd n'y trouveront pas leur compte. Il faudra donc encore privilégier les chevaux de terrain bon, autant que ceux ayant tiré de bons numéros à la corde. Notre favorite, le 7. High Lady, trouve ici des conditions intéressantes. Elle peut gagner ce quinté assez ordinaire au mérite, elle qui est la plus expérimentée de ce lot. Même si elle court de façon rapprochée, c'est une première chance.

Notre dernière minute, le 14. Moon Wolf, a montré le bout du nez à ce niveau cet été. Il a, c'est certain, une course de cet acabit dans les jambes, et ce peut être celle-là. On fera cas du 1. Prince De Montfort, qui tente la passe de trois et qui semble posséder encore un peu de marge pour bien faire ici. Un outsider ? Le 5. Paper Trophy, qui s'élancera avec toute la confiance de son entourage espagnol.

Les pronostics :

7. High Lady

14. Moon Wolf

12. American Park

16. Irish Class

1. Prince De Montfort

5. Paper Trophy

13. Temps Fantastique

La dernière minute :

