Quinté+ du lundi 18 janvier 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 17/01/2021 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 18 janvier 2021 à Vincennes, le Prix de Brionne. Départ à 13h50. 16 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 6 à 9 ans. L'énigme est encore une fois corsée dans cette course européenne très intéressante.

Jean-Michel Bazire y sera de nouveau très en vue, avec la candidature du 14 Tjacko Zaz, que rien n'empêche ici de réaliser la passe de trois... même s'il découvre le parcours. C'est évidemment notre favori, devant le 12 Eberton, qui va sans doute, comme en dernier lieu, prendre rapidement le train à son compte, et le 10 Enzo d'Essarts, notre dernière minute, qui a progressé sur sa dernière (très bonne) tentative.

Des autres étrangers, nous avons retenu le 2 Burning Man, à racheter car il était très joué lors de ses deux dernières sorties sur cette piste. Matthieu Abrivard transformant actuellement en or tout ce qu'il a entre les mains, on se gardera bien de ne pas retenir l'Italien Zerosette Gar, le 8, capable d'un coup d'éclat à ce niveau.

Les pronostics :

14. Tjacko Zaz

12. Eberton

10. Enzo d'Essarts

8. Zerosette Gar

2. Burning Man

7. Gustafson

6. Erasme Williams

La dernière minute :

10. Enzo d'Essarts

Résultats du samedi 16 janvier :

Course catastrophe avec la chute de notre dernière minute à 600 mètres du but et la 7e place de notre favori. La piste enneigée n'a en fait arrangé les affaires de personne.