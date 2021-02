Quinté+ du lundi 15 février 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 14/02/2021 à 16:13

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 15 février à Vincennes, le Prix de Senlis. Départ à 13h50. 14 partantes. Trot attelé. 2.100 mètres. Grande piste. Juments de 7 à 9 ans.

Le papier est assez facilement faisable dans ce Prix de Senlis, en espérant que son verdict sportif nous donne raison. Nous avons fait confiance ici au 5 Elite San Leandro, parce qu'elle dépend d'un tandem en pleine forme. Cela dit, elle manque de références sur ce parcours, mais la réussite de son entraîneur et la maestria de son driver peuvent la transcender.

Nous avons ensuite retenu des étrangères, à commencer par notre dernière minute, le 14 Voyage d'amour, qui fait toutes ses courses et nous semble légèrement en retard de gains. Même avec le 14 derrière la voiture, c'est une toute première chance. Le 4 Mily est également à retenir, tout comme le 7 Tyl Etoile.

Attention également au 6 De la Chenevière, qui reste l'une des plus véloces sur ce tracé.

Les pronostics :

5. Elite San Leandro

14. Voyage d'amour

4. Mily

6. De la Chenevière

3. Carla du Houlme

7. Tyl Etoile

13. Escapade

La dernière minute :

14. Voyage d'amour

Résultats du samedi 13 février à Vincennes :

Il ne restait plus que 11 partants dans le quinté, après le forfait annoncé du 7 et le télescopage de deux chevaux de notre sélection durant les heats d'échauffement. Sur les cinq chevaux restants, le favori de RTL a gagné, la dernière minute a pris la cinquième place et la sélection a indiqué le Tiercé.