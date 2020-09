Quinté+ du lundi 14 septembre 2020 à Compiègne : les pronostics

publié le 13/09/2020 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 14 septembre 2020 à Compiègne, le Prix du Château de Compiègne. 14 partants. Départ à 13h50. Handicap. Plat. 2.000 mètres. Purs-sangs de 3 ans.

L'hippodrome du Putois est le théâtre de ce Quinté+, où nous faisons confiance au 14 Wild Bush, qui n'a encore jamais vaincu, mais dont quelques lignes, et notamment une troisième place derrière Manne, augurent d'une bonne course dans ce lot. Pour n'avoir pas pu donner la mesure de son talent en dernier lieu, le 10 Crisalsa, probable favori de la course, sera repris en confiance.

Le 6 Woot City ne fait pas le déplacement depuis le Centre-est pour rien. Il est toujours performant quand il est affublé d’œillères, ce qui est le cas ici, tandis que nous rachetons le 2 Terre de France, dont la dernière course est si mauvaise que nous avons préféré l'effacer de notre mémoire.

Attention à notre dernière minute, le 3 Kamaron. il est l'un des moins expérimenté de la course, mais présente un profil intéressant. A noter que son entente avec sa jeune cavalière est parfaite, ce qui pourrait faire la différence ici, tout comme son aptitude à galoper dans le groupe de tête.



Les pronostics :

14. Wild Bush

10. Crisalsa

6. Woot City

2. Terre de France

11. Trezy Boy

3. Kamaron

1. Sea Watch

12. Crack Regiment



La dernière minute :

3. Kamaron