Quinté du lundi 12 septembre 2022 à Beaumont-de-Lomagne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 12 septembre 2022 à Beaumont-de-Lomagne, le Grand Prix Jean Dumouch. Départ à 13h50. Trot attelé. Course européenne. 16 partants. 2.550 mètres. Trot Corde à droite. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Deux entraîneurs présentent presque la moitié des partants de ce quinté à eux deux. Il s’agit de Patrick Terry (4) et Yannick Henry (3) : autant dire qu’on n’aime pas ça. Pis, Cédric, le fils de Patrick, va driver pour l’extérieur, ce qui en dit long sur les chances des trotteurs de son père.

On peut le comprendre, le 5 Gardner Shaw, trotteurs scandinave débutant sur notre sol et corde à droite, étant de très loin le meilleur, au vu du palmarès qu’il s’est forgé chez lui. Comme ce sera tout ou rien, nous l’avons placé en tête, avant de vous parler de la bouteille à l’encre.

De celle-ci, nous avons essentiellement retenu les trotteurs s’élançant au premier échelon, tels le 8 Floréal, bon spécialiste de cette piste, le 9 Ferlaine, idéalement placée et confiée à Gabriele Gelormini, ou encore le 1 Espoir du Dropt, même si ce dernier n’a jamais rien réussi de probant sur cet anneau. Notre dernière minute, le 4 Fly to the Moon, se plaît à l’inverse ici. Venant de jouer de malchance à deux reprises, ailleurs, il va se racheter, il faut en être convaincu.

Les pronostics :

5. Gardner Shaw

8. Floréal

4. Fly to the Moon

6. Feria du Metz

9. Ferlaine

1. Espoir du Dropt

11. Guevara du Pont

La dernière minute :

4. Fly to the Moon

Résultats du samedi 10 septembre à Vincennes :

Le favori de RTL se comporte bien pour ses débuts à Vincennes (troisième), la dernière minute est battue de peu, la sélection tombe à cause d’un gros outsider.

