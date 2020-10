Quinté+ du lundi 12 octobre 2020 à Enghien-Soisy : les pronostics

publié le 11/10/2020 à 15:30

Enfin un quinté (d'apparence) facile. Notre favori, le 5 VALZER DI POGGIO, tente la passe de... 10 et a déjà gagné quatre courses avec Nicolas Bazire, son driver du jour. Il devra toutefois se méfier d'un autre concurrent en retard de gains, le 7 MARTIN DE BOS, associé à Franck Nivard. Tous deux détiennent les clés de ce quinté, les autres étant en principe condamnés à disputer les accessits.



C'est le cas du 1 WHOLE LOTTA LOVE, qui vient de terminer dans le sillage immédiat de notre favori, ou encore du 4 SAY THAT AGAIN, bien placé derrière la voiture et confié à Pierre Vercruysse.



Dans ce qui pourrait être finalement une course de drivers, il est impossible de faire sans Eric Raffin, qui mène le 2 DESTIN CARISAIE. Venant de bien se comporter à Cordemais, il peut lui aussi prétendre brouiller les cartes. C'est notre dernière minute.

Quinté du Lundi 12 Octobre 2020 à Enghien-Soisy - TROT ATTELE. Prix des Gobelins - Course européenne - 2150 mètres, Départ à l'autostart - Trotteurs de 6 à 10 ans. 12 partants. Départ à 13h50.

Les pronostics :

5. VALZER DI POGGIO

7. MARTIN DE BOS

1. WHOLE LOTTA LOVE

2. DESTIN CARISAIE

4. SAY THAT AGAIN

9. EXCELLENT DAY



11. SPEEDY FACE



La dernière minute :

2. DESTIN CARISAIE