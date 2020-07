Quinté+ du jeudi 9 juillet à Longchamp : les pronostics

publié le 08/07/2020 à 20:30

Le 10 BID ADIEU est un favori logique, au vu de sa forme, de son aptitude au parcours, de son bon numéro à la corde et de sa façon de courir, lui qui aime prendre la tête, ce qui sera payant sur ce tracé. Le 2 HIGH DREAM reste performant à cette valeur élevée, on vient de le vérifier, tandis que le 6 L'INDOMPTABLE peut à nos yeux franchir un palier après avoir remporté son quinté sur l'hippodrome de DIEPPE. La confiance restant de mise dans son entourage, c'est notre dernière minute.



Prix de l’Île de la Jatte - Handicap - 2.100 mètres, Moyenne Piste - Chevaux de 4 ans et plus.



14 partants (le 3 et le 15 sont non partants).

Les pronostics :

10 BID ADIEU

2 HIGH DREAM

11 KHOCHENKO

6 L'INDOMPTABLE

8 POPORO

4 CHASSELAY

12 JIZELLITA



9 BAGEL



La dernière minute :

6 L'INDOMPTABLE