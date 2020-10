Quinté+ du jeudi 8 octobre 2020 à Saint-Cloud : les pronostics

publié le 07/10/2020 à 15:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 8 octobre 2020 à Saint-Cloud, le Prix Jouvence. Départ à 13h50. 14 partants. Handicap. Plat. 3.100 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus. Une longue distance, un terrain très lourd, des chevaux d'âge : en dépit d'un nombre de partants limite, voilà encore un Quinté+ qui va rapporter quelque argent à ses preneurs.

Notre confiance est allée, après réflexion, au petit poids de l'épreuve, le 14 L'Improviste, qui vient de décevoir à Craon alors qu'il faisait partie des chevaux en vue. Avec une course en plus dans les jambes, on le rachète donc sur une piste et une distance qui devraient lui plaire.

Les deux Phelippon sont également à retenir pour leur aptitude à l'état du terrain : le 4 Attentionadventure, qui n'est compétitif que dans les pistes profondes, et le 10 Taekwondo, qui vient d'être acquis à réclamer, mais qui avait déjà déjà eu l'occasion au premier semestre 2019 de montrer de la qualité dans cette catégorie.

Les deux Parize sont dans le même cas. Notre dernière minute, le 13 Mortree, est entraînée par ce jeune professionnel et a pour elle d'avoir terminé l'an passé au 4e rang de l'important Prix de l'Elevage sur cette piste. Sur la foi de cette performance, et à ce poids, elle peut prétendre à une très belle place sur le podium.

Les pronostics :

14. L'Improviste

10. Taekwondo

4. Attentionadventure

5. Simano

13. Mortree

8. Glory Says

1. Qatar River

6. Sagaroi



La dernière minute :

13. Mortree