Quinté+ du jeudi 8 juillet 2021 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du jeudi 7 juillet 2021 à Longchamp, le Prix du Petit Pré. Départ à 20h15. 16 partants. Plat. 1.800 mètres. Poulains et pouliches de 3 ans. Voici un gros handicap très ouvert, réservé à la génération des 3 ans, sur la moyenne piste de Paris-Longchamp.

Le 7 High Lady a laissé entrevoir des possibilités dans cette catégorie des Quintés, en terminant sixième pour ses débuts à ce niveau. Ses performances antérieures lui confèrent par ailleurs une toute première chance. Bien que légèrement raccourcie en distance, elle sera notre favorite.

Pour lui être opposé, et seulement si le terrain est assez ferme, le 11 Nerokas vient de très bien se comporter dans un réclamer de bonne facture, et paraît très correctement placé sur l'échelle des valeurs pour performer ici. Le 4 Lavandier avait un peu déçu lors de sa première tentative dans un quinté, justement à Paris-Longchamp, mais vient d'afficher un net regain de forme en s'imposant plaisamment dans une course à conditions.

Méfiance avec le 2 Vadaliya , pour la casaque princière, à l'occasion de son entrée dans ce circuit, sans oublier le 8 Sweet Victory, qui dépend de l'entraînement de Yann Barberot, redoutable dans les évènements, le 3 Mystery et le 14 Ripponnette, malgré peu de marge au poids, ainsi que le 6 Captious, dont le numéro de corde (15) est loin d'être un cadeau.

Les pronostics :

7. High Lady

11. Nerokas

4. Lavandier

2. Vadaliya

8. Sweet Victory

3. Mystery

14. Ripponnette

6. Captious



La dernière minute :

11. Nerokas