Quinté+ du jeudi 8 avril 2021 à Deauville : les pronostics

publié le 07/04/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 8 avril 2021 à Deauville, le Prix de l'Opération Overlord. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. 1.900 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Dans ce quinté qui célèbre la bataille de Normandie, il s'agit de tomber "juste, juste", comme aurait dit le regretté Elie Kakou. Entendez par là que si vous courez cent fois cette course, vous obtiendrez autant d'arrivées différentes, tant les chevaux se tiennent de près sur une surface au mieux capricieuse, au pire détestable.

Nous avons ici privilégié la candidature des 4 ans, en en retenant trois sur les cinq au départ, à commencer par notre favori, le 2 Count Rostov, qui vient de s'imposer à ce niveau, signant sa troisième victoire dans un handicap depuis novembre, d'où la dernière sanction des handicapeurs, matérialisée par une relèvement de onze livres de sa valeur. Bref, voilà un client sérieux, dépendant du tandem Graffard-Boudot, que l'on ne peut négliger.

Derrière ce favori a priori solide, place à la bouteille à l'encre. Nous avons retenu le 8 Kylhead, parce qu'il évolue sur son parcours de prédilection, mais aussi le 6 Allez Henri, parce qu'il sait tout faire, et que sa forme ne fait pas de doute. Quant à notre dernière minute, le 13 By The Way, elle reste sur deux sixièmes places dans des quintés. A force d'en ronger la porte, le protégé de Philippe Decouz finira bien par intégrer la bonne combinaison.





Les pronostics :

2. Count Rostov

8. Kylhead

13. By The Way

11. Kyra

9. Marrakech Express

6. Allez Henri

15. It's a Dream

La dernière minute :

13. By The Way

Résultats du mardi 6 avril à Saint-Cloud :

Le favori de RTL termine 5e, juste devant la dernière minute. Mais la sélection indique le Quinté.