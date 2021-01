Quinté+ du jeudi 7 janvier 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 06/01/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 7 janvier 2021 à Vincennes, le Prix d'Épinal. Départ à 13h50. 14 partants. Trot attelé. 2.100 mètres. Départ à l'Autostart. Grande piste. Trotteurs mâles de 6 ans.

Ce Prix d'Epinal est plus ouvert qu'il n'y paraît. Aussi avons-nous fait confiance à un petit favori, le 14 Forrest Gede (le 1 Falco d'Havaroche étant appelé à réunir tous les suffrages). À l'aise dans ce genre de courses avec départ lancé, il n'a contre lui que de s'élancer de la seconde ligne, du couloir 14. Ce n'est pas un souci finalement, puisqu'il a disputé l'arrivée d'une course de ce genre sur la petite piste il y a peu. Une confirmation est donc attendue.

On ne peut que retenir le 11 Farrell Seven dans notre sélection. Pas seulement parce qu'il est entraîné et drivé par Jean-Michel Bazire, mais aussi parce qu'il a clairement élevé son niveau de jeu cet hiver, remportant deux courses dans le meeting et restant sur une bonne deuxième place.

Notons que lors de cette dernière performance, il était devancé par le 5 Festival d'Orient, qui trouve ici un engagement de choix, en première ligne. Dépendant d'une écurie en forme, c'est notre dernière minute.

Les pronostics :

14. Forrest Gede

1. Falco d'Havaroche

11. Farrell Seven

5. Festival d'Orient

7. Falco Sacha

6. Fly du Vertain

12. Furious Wind

La dernière minute :

5. Festival d'Orient

Résultats du mardi 5 janvier :

7e, la dernière minute sera revue à son avantage sur plus court, avec départ derrière la voiture. Le favori de RTL s'est néanmoins imposé.