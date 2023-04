Quinté du jeudi 6 avril 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 6 avril 2023 à Deauville, le Prix de l’Opération Overlord. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.900 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 4 ans et plus.

Très franchement, il serait opportun d’utiliser les pistes en sable fibré l’hiver, et laisser place, la belle saison venue, au gazon. Or, nous sommes à Deauville, et apparemment, on ne sait pas là-bas qu’en avril, le printemps achèce djà son premier tiers…

Tout cela est bien désolant. Il y aura pourtant ici un gagnant et des placés, le 6 Marvanco ayant sans discussion notre préférence, en dépit du fait qu’il soit l’un des benjamins de cette épreuve. Venant de bien se comporter à ce niveau, on souhaite au 7 Portalis, au 2 Khockenko et au 4 Pont Mirabeau de confirmer ici leurs belles dispositions du moment.

Quant au 16 Combermere, il est diablement bien placé dans cette épreuve, tant par sa position dans les stalles de départ que d’un point de venue pondéral. Son retour dans un Quinté mérite donc crédit : il est l’outsider de RTL.

Les pronostics :

6. Marvanco

7. Portalis

2. Khockenko

16. Combermere

4. Pont Mirabeau

1. Thirsty

3. Full Précieux

L’outsider de RTL :

16. Combermere

Résultats du mardi 4 avril à Fontainebleau :

L’outsider de RTL se classe 8e. Le favori de RTL (et des turfistes français) court telle une épave, dans un quinté de gros outsiders.

