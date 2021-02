Quinté+ du jeudi 4 février 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 03/02/2021 à 18:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 4 février à Vincennes, le Prix de Langeais. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 11 ans.

Vu la grande qualité des trotteurs s'élançant du deuxième échelon sur cette longue distance, c'est derrière que cela se passe. Absent depuis sa victoire dans la finale du Grand National du Trot début décembre (il avait d'ailleurs perdu près de 50 mètres au départ), le 10 ELIE DE BEAUFOUR ralliera à raison tous les suffrages.

Derrière lui, c'est ouvert. L'engagement plaide en faveur de la candidature du 16 DREAM DE LASSERIE, à reprendre après sa disqualification sur plus court. Le 12 DUEL DU GERS a lui aussi les moyens de bien faire, comme le 13 BE ONE DES THIRONS, toujours très performant à 10 ans.

Notre dernière minute, le 2 ÉLU DE DOMPIERRE, est de très loin la meilleure chance en tête. Avec Damien Bonne, ce trotteur qui fait toutes ses courses a les moyens d'entrer dans la bonne combinaison du quinté à une cote intéressante, d'autant qu'il court pour la première fois totalement pieds nus.

Les pronostics :

10. ELIE DE BEAUFOUR

16. DREAM DE LASSERIE

2. ÉLU DE DOMPIERRE

12. DUEL DU GERS

13. BE ONE DES THIRONS

11. DIABLO DU NOYER

9. CALIU DES BOSC

La dernière minute :

2. ELU DE DOMPIERRE

Résultats du mardi 2 février à Vincennes :

La favorite de RTL, qui était également celle de tous les turfistes, ne fut que l'ombre d'elle-même. La Dernière Minute court de première et se classe troisième, à belle cote.