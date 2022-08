Quinté+ du jeudi 4 août à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics d'Équidia pour le quinté du jeudi 4 août à Deauville, le Prix du Champ Durand. Départ à 20h15. 16 partants. Plat. 1.200 mètres. Poulains et pouliches âgés de 3 ans. Handicap.

Après deux sorties où elle était confrontée à des oppositions relevées, Before Dawn (3) ne s'est inclinée que face à Amellata dans une Classe 2 à Chantilly, le 2 juillet dernier. Au départ de son premier handicap sur notre sol, cette pensionnaire d'Henri-Alex Pantall peut frapper d'emblée.

Vainqueur d'un Quinté+ à ParisLongchamp au mois de mai, Cour du Roi (2) a depuis enregistré deux podiums consécutifs à ce niveau. Il formera l'opposition avec Yellow Curry (6), auteur d'une ultime tentative encourageante à Chantilly. Très nette lauréate du Quinté+ référence du 12 juillet à Chantilly, Purple Bling (4) n'est pas incapable de surmonter sa pénalisation de 4,5 kilos. Nous la retiendrons ensuite devant Winnan (12), qui vient de prouver qu'elle n'était pas qu'une pouliche de réclamer en enlevant une seconde épreuve de handicap.

Étonnant deuxième de la course clef du 12 juillet, Baba Sim (16) va tenter de confirmer. Il complètera notre choix avec Queen of Speed (7), une pouliche toute neuve, à surveiller d'emblée pour son premier essai dans un handicap, et Dream love (13), qui vient de débloquer son compteur dans un maiden à Dieppe.

Les pronostics :

3. Before Dawn

2. Cour du Roi

6. Yellow Curry

4. Purple Bling

12. Winnan

16. Baba Sim

7. Queen of Speed

13. Dream Love

La dernière minute :

7. Queen of Speed

Le cheval à suivre : Before Dawn logiquement favorite

Son profil : Elle appartient à une excellente écurie et a déjà évolué en Groupe III mais sans grande réussite. Elle a cependant un potentiel intéressant et pourrait être performante sur sa première course au niveau handicap.

L'avis de son entraîneur, Henri-Alex Pantall : "Before Dawn (3) redescend un peu de catégorie. On va voir comment elle peut se comporter à ce poids-là dans les handicaps. Elle est sur sa distance et le terrain va lui convenir."

Ses chronos en compétition : Before Dawn prend la deuxième place des chronos sur ce Quinté, avec des 600 derniers mètres couverts en 33"92 le 16 mai à Chantilly. C'était lors d'une cinquième place dans le Prix Texanita, course de niveau Groupe 3. Seule Sassy Rascal fait mieux.

La statistique : En 11 courses, elle compte 1 victoire, 4 secondes places.

Sa forme du moment : Before Dawn est en forme, elle reste sur une très belle deuxième place le 2 juillet dernier à Chantilly où elle s'est rassurée. Elle était alors seulement devancée par l'excellente Amellata.

L'avis de Guillaume Luyckx, journaliste d'Équidia : Après deux tentatives où elle était confrontée à des oppositions relevées, cette pensionnaire d'Henri-Alex Pantall ne s'est inclinée que face à Amellata dans une Classe 2 à Chantilly, le 2 juillet. Au départ de son premier handicap sur notre sol, elle peut frapper d'emblée.

