Quinté du jeudi 30 mars 2023 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 30 mars 2023 à Chantilly, le Prix de la Journée des Plantes. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.600 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 4 ans et plus.

S’il y a bien un entraîneur qui n’a pas manqué son début d’année, c’est Gianluca Bietolini, professionnel romain installé à Chantilly. Deux de ses pur-sang ont déjà gagné leur quinté cette année et on les retrouve justement au départ de celui-ci, où il peut faire afficher le couplé gagnant, le 6 Heal The World ayant notre préférence par rapport au 1 Brazilian Surprise.

L’outsider de RTL, le 16 Qu’Hubo, vit actuellement une seconde jeunesse et vient de s’imposer sur ce parcours. Sur sa forme, il peut gravir cette marche supérieure. Le 11 Doctor Ron vient de reprendre de la fraîcheur et ne vient pas de Mont-de-Marsan pour rien. Dommage que le tirage au sort ne l’ait pas gâté, puisqu’il s’est vu attribuer la stalle 15.

Attention enfin au 7 El Ocanjano, qui court pour la première fois sous la responsabilité de Philippe Decouz. Jugé sur ses performances antérieures à ce niveau, il défend une toute première chance...

Les pronostics :

6. Heal The World

1. Brazilian Surprise

16. Qu’Hubo

11. Doctor Ron

7. El Ojancano

3. Le Nomade

14. Forchester

L’outsider de RTL :

16. Qu’Hubo

Résultats du mardi 28 mars à Saint-Cloud :

Le favori de RTL est 3e et l’outsider de RTL 5e.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info