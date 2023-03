Loto : les résultats du samedi 25 mars 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce samedi 25 mars est le suivant : 3 - 7 - 11 - 29 - 34 avec le 4 en numéro chance.

Aucun joueur n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance. Sept joueurs ont trouvé les cinq bons numéros et remportent 34.792,60 euros. 83 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 716,10 euros chacun. Enfin, 807 Français ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 265,60 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : A 4147 5093, B 9868 1314, G 0379 9763, G 1159 0824, G 9694 0775, K 7581 5198, M 6784 9120, P 0657 7291, Q 7105 0183, R 7689 5815.

Prochain rendez-vous avec le Loto samedi 27 mars, avec une cagnotte de 4 millions d'euros mise en jeu.

