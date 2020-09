publié le 02/09/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 3 septembre 2020 à Longchamp, le Prix du Lac. Départ à 19h10. 16 partants. Handicap. Plat. 2.400 mètres. Grande piste. Purs-sangs de 3 ans. Bon terrain, lice à 17 mètres et distance classique sont au menu de ce Quinté+, dont le lot est très homogène.

Au 10 Manne, qui vient de très bien se comporter à ce niveau, nous avons préféré une nouvelle venue dans cette catégorie, le 3 Wengernalp. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de s'imposer à deux reprises avec beaucoup d'autorité et que la voir évoluer dans un lot de ce genre titille notre curiosité et nous met en confiance.

Des deux "Fabre", nous avons préféré le 9 Volynka, mais du bout des lèvres, l'autre étant plus intermittent et peut-être plus à son aise sur les terrains plus souples. Notre dernière minute, le 8 Reventador, avait échoué sur cette piste il y a quelques semaines, mais sur une distance plus courte. Le passage sur 2.400 m lui étant manifestement profitable, il profitera à plein de la forme de son jockey Olivier Peslier, auquel rien ne résiste ces derniers temps.



Les pronostics :

3. Wengernalp

10. Manne

8. Reventador

9. Volynka

5. Gran Geste

12. Royal Ghost

6. Silver Cristal

11. Salocin



La dernière minute :

8. Reventador