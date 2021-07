Quinté+ du jeudi 29 juillet 2021 à Clairefontaine en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du jeudi 29 juillet 2021 à Clairefontaine, la Grande Course de Haies (Prix Guillaume d'Ornano). Départ à 20h15. 16 partants. Obstacle. 3.600 mètres. Haies. 5 ans et plus. Voilà un évènement très ouvert, sur les balais de l'hippodrome "aux milles fleurs".

En pleine forme et tournant autour du pot actuellement, le 11 Dentor des Obeaux semble assez proche d'un succès dans les quintés. Installons-le en tête de notre pronostic, devant le "Nicolle" 4 The Revenant, qui est, sans nul doute, l'un des chevaux de classe du lot, alignant les victoires les unes derrière les autres.

Autre atout de l'écurie François Nicolle, le 8 Get On Time paraît en mesure d'endosser sa récente pénalisation. Ensuite, plaçons assez haut le 3 Prince du Roume, en pleine possession de ses moyens actuellement, lequel apprécie ce genre de tracés coulants.

Le 5 Happy Monarch, sur l'ensemble de son œuvre, mérite également mention à l'image du 6 Anouma Freedom et du 7 Fancytastic, qui affichent une régularité sans failles et semblent tous deux compétitifs à leur valeur respective.

Les pronostics :

11. Dentor des Obeaux

4. The Revenant

8. Get On Time

3. Prince du Roume

5. Happy Monarch

6. Anouma Freedom

7. Fancytastic

La dernière minute :

8. Get On Time



Résultats du mardi 27 juillet à Compiègne :

Notre dernière minute, le 16 Shut Down s'est incliné de peu pour la victoire (rapport placé : 4,20 euros), face au 7 Haliphon, qui s'est imposé au courage. Le 3 Epidodia a ensuite pris la 3e place aux dépens du 11 Bagel et du "top-weight", le 1 Hooking.