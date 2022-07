Quinté+ du jeudi 28 juillet 2022 à Clairefontaine-Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics d'Equidia pour le quinté du jeudi 28 juillet 2022 à Clairefontaine-Deauville, la Grande Course de Haies - Prix Guillaume d’Ornano. Départ à 20h15. 16 partants. 3.600 m.

Après une bonne rentrée à Dax le 22 mai dernier, le 4 Elvis de Balme vient de s’imposer avec une certaine autorité sur le parcours qui nous intéresse dans une Classe 2. Pour son retour dans un handicap, ce pensionnaire de François Nicolle semble parfaitement capable de doubler la mise.

Également en quête d’une confirmation après une victoire à Toulouse, le 2 Chella Speed formera l’opposition avec le 14 Dominator, battu d’assez peu le 28 juin à Auteuil pour son premier essai à ce niveau. Récent 3e sur ce parcours, le 6 Kenadara mérite attention pour ses débuts dans un handicap.

Nous retiendrons ensuite le 11 Diva des Obeaux, très régulière depuis le début de la saison, et le 5 Anca, qui devrait apprécier le tracé coulant de Clairefontaine. Malgré sa lourde charge de 72 kg, le 1 Calinight garde ses chances pour une place avec le 8 Tiger Tap Tap, à ne pas condamner trop vite sur son dernier échec à Auteuil.

Les pronostics :

4. Elvis de Balme

2. Chella Speed

14. Dominator

6. Kenadara

11. Diva des Obeaux

5. Anca

1. Calinight

8. Tiger Tap Tap

La dernière minute :

14. Dominator

Le cheval à suivre : Elvis de Balme a beaucoup d’atouts dans son jeu

Son profil : ce représentant de François Nicolle apprécie la discipline des haies où il ne déçoit que très rarement. Capable de rivaliser dans de bons lots l’an passé sur l’hippodrome d’Auteuil et notamment dans un handicap, il offre une certaine garantie dans ce genre de compétition. De plus, il s’adapte à tous les terrains et hippodromes qu’on lui propose. Il forme un tandem redoutable avec son jockey, Angelo Zuliani.

L’avis de l’entraîneur, François Nicolle : "Elvis de Balme vient d’effectuer une semi-rentrée victorieuse sur le parcours de ce Quinté+. Il faut voir s'il peut monter sur cette course mais, le matin, il est parfait. Je le préfère toutefois en steeple-chase. Même s'il n'a pas une première chance, il devrait bien courir".

Ses chronos en compétition : lors de sa dernière victoire, Elvis de Balme a affiché une vitesse maximale de 62,78 km/h, soit presque 2 km/h de plus que le deuxième de la course. Peu de chevaux dans cette épreuve peuvent aller plus vite que lui sur une pointe.

Helsinki Nolimit est lui aussi capable de fins de courses tonitruantes.

La statistique : en 10 sorties sur les haies, Elvis de Balme compte deux victoires et cinq places. Il affiche l’impressionnant taux de réussite de 70 % dans les trois premiers.

Sa forme du moment : Elvis de Balme n’a couru qu’à deux reprises cette année et arrive sur cet engagement avec une certaine fraîcheur. Deuxième à Dax le jour de sa rentrée, il vient de s’imposer le 4 juillet sur le parcours qui nous intéresse. Il devançait ce jour-là le très bon Feu Follet, lauréat de Groupe I à Auteuil.

L’avis de Charly Milpied, journaliste Equidia : "Après une bonne rentrée à Dax le 22 mai, ce pensionnaire de François Nicolle vient de s’imposer avec une certaine autorité sur le parcours qui nous intéresse dans un Classe 2. Pour son retour dans un handicap, il semble parfaitement capable de doubler la mise".

