Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du jeudi 22 juillet 2021 à Longchamp, le Prix de la Venus de Paris (Grand Prix des Femmes Jockeys). Départ à 20h15. 16 partants. Plat. 1.900 mètres. Femelles de 4 ans et plus. Honneur à la gente féminine dans ce seul Quinté de l'année réservé aux femmes jockeys.

Le 1 San Valentina a "rendu le champ de courses" en dernier lieu et doit pouvoir s'imposer, tôt ou tard, à ce niveau. Le 8 Assigned ne sera que mieux sur un peu plus long cette fois, et dispose d'un numéro de corde stratégique (n°2) pour sa tactique de course : aller de l'avant.

Le 2 Ficelle du Houley a, quant à elle, laissé quelques regrets dernièrement et doit être rachetée, à l'image du 13 La Gaeta, dont la rentrée fut bien meilleure que ne l'indiquait le classement.

Enfin, accordons du crédit au 5 Gladys Senora, dont la récente déception à Nantes comportes des explications, ainsi qu'au 6 Blossom Promise, qui essaiera d'aller "plus vite que le handicapeur" après un facile succès sur cette piste.

Sans oublier de mentionner le 14 Navidad, capable du meilleur comme du pire, en fonction du parcours.

Les pronostics :

1. San Valentina

8. Assigned

2. Ficelle du Houley

13. La Gaeta

5. Gladys Senora

6. Blossom Promise

14. Navidad

La dernière minute :

8. Assigned



Résultats du mardi 20 juillet à Vichy :

La sélection RTL vous indiquait le couplé gagnant en 3 chevaux, le 8 Bubble Smart ayant remporté un deuxième évènement consécutivement, devant le 2 Aristocrate. Le 7 Électron Libre s'est quant à lui classé 3e, après photographie aux dépens du 13 Côté Jardin, notre outsider placé en 4e position de notre sélection. Le 6 Belgian Prince a complété la combinaison gagnante.