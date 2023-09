Quinté du jeudi 21 septembre 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 21 septembre 2023 à Vincennes, le Prix Bernard Le Quellec. Départ à 13h50. 15 partants (le 16 Fragonard Delo est non partant). Trot attelé. Course européenne. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Un quinté comme on les aime, avec de veilles gloires sur le non-retour, des trotteurs dans la force de l’âge et d’autres qui deviennent bons sur le tard, ce qui est le cas de notre favori, le 13 Elixir Wind, qui, en plus de découvrir ici un engagement intéressant, est actuellement dans la forme de sa vie.

Derrière lui, impossible de faire sans le 9 Héliot de Cahot, qui décevrait en ne disputant pas un podium dans ce lot à sa portée, et le 7 Sahara Jaeburn, qui a lui aussi la pointure d’un tel lot.

L’outsider de RTL, le 11 Eclair Gold, reste sur des performances obscures, lui qui demeure avant toute chose un cheval de grande piste. Autant dire que celles-ci ne comptent guère et que nous tenons ici un concurrent susceptible de jouer l’une des cinq places de ce quinté. Avec Franck Nivard, le retenir est une obligation.

Un regret dans cette course, le 6 Guide Moi Forgan, car on ne peut tous les retenir…



















































































































































































Les pronostics :

13. Elixir Wind

9. Héliot de Cahot

7. Sahara Jaeburn

11. Eclair Gold

4. Ghosbuster

3. Gold Dairpet

2. Girl de Bassière











































































































































































L’outsider de RTL :

11. Eclair Gold

Résultats du mardi 19 septembre à Vincennes :

L’outsider de RTL s’impose, aux dépens du favori de RTL (2e). La sélection indique le Quarté.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info