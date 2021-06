Quinté+ du jeudi 1er juillet 2021 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 1er juillet 2021 à Longchamp, le Prix de la Place des Vosges. Départ à 20h15. 15 partants (le 1 Simply Striking est non partant). Handicap. Plat. 1.400 mètres. Nouvelle piste. Arrivée au 2e poteau. Purs-sangs de 4 ans et plus.

L'assouplissement de la piste offrant des conditions techniques meilleures au 7 Toijk, nous avons sans hésitation racheté le pensionnaire de Markus Nigge, comme nous avons d'ailleurs excusé le 4 Barakatle de son récent faux pas.

Etonnant sur ce parcours dans le quinté de référence, le 15 Snowball Jackson reste compétitif à ce poids et devrait donc être capable de confirmer. Quant au 3 Millfield, sa qualité, son aptitude aux pistes souples et sa longue expérience des gros handicaps n'est plus à faire : dans un jour faste, il peut faire la leçon à tous ses rivaux du jour.

Quant au 2 Oxalis, s'il fournit sa vraie valeur, il ne sera pas loin du compte à ce poids. C'est notre dernière minute, même si nous savons que les chevaux de classe présentés par Freddy Head à ce niveau ont régulièrement sombré, faisant pleurer les parieurs que nous sommes. Oui, mais voilà, les mauvaises séries prennent toujours fin sans prévenir, un jour ou l'autre...

Les pronostics :

7. Toijk

4. Barakatle

15. Snowball Jackson

3. Millfield

2. Oxalis

10. Arabino

13. Chop Val



La dernière minute :

2. Oxalis

Résultats du mardi 29 juin à Auteuil :

Le favori termine 4e, juste devant la dernière minute.

Résultats du mercredi 30 juin à Vichy :

Le favori gagne, la dernière est minute est 5e, la sélection indique le Tiercé.