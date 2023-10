Quinté du jeudi 19 octobre 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le Quinté du jeudi 19 octobre 2023 à Deauville, le Prix de la Forêt de Lyons. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.900 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 4 ans et plus.

Il va y avoir des surprises, la faute à cette surface et à cette catégorie. Il n’en demeure pas moins que le 4 Uzel, s’il fait sa course sur cette piste qu’il apprécie plus que nul autre, évoluant par ailleurs ici à domicile, ne sera pas loin du compte s’il fournit son exacte valeur.

On peut lui adjoindre les deux concurrents présentés par Jean-Pierre Gauvin, le 10 Portalis, qui a décidément une belle carte à jouer dans cette joute, et le 12 Pump Pump Junior, déjà victorieux sur ce tracé.

L’outsider de RTL, le 13 Grand Balcon, voit actuellement sa valeur fondre comme neige au soleil. Ses dernières performances sont certes insignifiantes, mais il retrouve une surface sur laquelle il a déjà performé (cinq courses sur PSF, autant de podiums…). Le retenir est donc (presque) une obligation.

Pour le reste, on a le choix. Le nôtre fut de retenir certains concurrents du bas de tableau...



















































































































































































Les pronostics :

4. Uzel

10. Portalis

12. Pump Pump Junior

13. Grand Balcon

8. Exciting

7. The Laureate

15. Looking at Me











































































































































































L’outsider de RTL :

13. Grand Balcon

Résultats du mardi 17 octobre 2023 à Vincennes :

Longtemps menacé (des manifestants de l’Institution des Courses ont envahi la course dès 13 heures, avant d’être évacués par les forces de l’ordre à 17h15), le Quinté a finalement été couru à 18h10. Le favori de RTL se classe 6e, l’outsider de RTL 5e. La sélection indique le Tiercé.

