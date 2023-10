Loto : les résultats du samedi 14 octobre 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce samedi 14 octobre est le suivant 4 - 13 - 14 - 20 - 27 avec le 1 en numéro chance.

Un joueur a remporté le jackpot de 2.000.000,000 d'euros en trouvant les cinq bons numéros et le numéro chance. Six joueurs ont réussi à trouver la combinaison à cinq chiffres, remportant ainsi 45.358,00 euros. 81 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 820,00 euros. Enfin, 1.045 personnes ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 229,20 euros.

Les numéros du second tirage étaient les suivants : 15 - 20 - 24 - 35 - 40.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : C 3436 7463 ; E 1614 8972 ; E 5382 8738 ; F 5267 3319 ; I 4866 9290 ; O 7268 2766 ; Q 2311 9961 ; S 5724 4170 ; T 3914 3034 ; T 9450 2136.



Prochain rendez-vous avec le Loto lundi 16 octobre, pour un nouveau tirage à 2 millions d'euros.

