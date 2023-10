Euromillions : les résultats du vendredi 13 octobre 2023

Pour remporter la cagnotte Euromillions mise en jeu ce vendredi 13 octobre, la combinaison à jouer était la suivante : 21 - 26 - 28 - 40 - 41 ainsi que les deux étoiles chance 2 et 4.



Aucun joueur n'a gagné le jackpot de 55 millions d'euros. Il s'élèvera donc à près de 55 millions lors du prochain tirage, qui aura lieu le mardi 10 octobre. Un gagnant en Europe a toutefois remporté la jolie somme de 867.786,70 euros, en trouvant 5 numéros et une étoile chance. Douze autres, dont trois français, empochent 16.901,30 euros grâce aux 5 bons numéros. 32 personnes, parmi lesquelles six Français ont gagné chacun 1 974,10 euros avec 4 numéros et 2 étoiles chance.



Un joueur a remporté le tirage My Million, dont le code était : KA 345 1524.

Prochain tirage de l'Euromillions, le mardi 17 octobre, avec 66 millions mis en jeu.

