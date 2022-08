Quinté+ du jeudi 18 août 2022 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 18 août 2022 à Deauville, le Prix du Vieux Phare. Départ à 20h15. 16 partants. Handicap. Plat. 2.500 mètres. Gazon. Pur-Sang de 3 ans.

Encore un Quinté difficile, avec des poulains et des pouliches se tenant de près. La reconstitution du tandem Bary-Mossé, pour la candidature d'Abondant (8), plaide en faveur d'une bonne performance, même si Stéphane Pasquier, qui montait habituellement des fils de Montmartre, lui a préféré Rosetta Stone (11). On aura compris que les deux ont des chances et doivent être retenus.

Notre dernière minute, Aude (3), vient de réussir ses débuts à ce niveau, se classant deuxième à Vichy. Munie d'œillères pleines pour la première fois, elle peut jouer la gagne, elle aussi, tout comme Shimura (10), qu'elle avait devancée. Bien née et entraînée sur place, Force de l'Aube (13), peut prétendre mettre tout le monde d'accord, elle aussi, comme beaucoup d'ailleurs.

Les pronostics :

8. Abondant

14. Counteractor

2. Ashgar

3. Aude

11. Rosetta Stone

10. Shimura

13. Force de l'Aube

La dernière minute :

3. Aude

