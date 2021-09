Quinté+ du jeudi 16 septembre 2021 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 16 septembre 2021 à Longchamp, le Prix de Sainte-Opportune. Départ à 18h20. 15 partants (le 16 Shannkiyr

est non partant). Handicap. 2.400 mètres. Grande Piste. Purs-sangs de 4 ans et plus. Vu les précipitations du moment, le terrain sera bien souple dans le temple du galop pour ce quinté, où l'on a le choix entre des experts de la catégorie et de nouveaux venus.

Nous avons choisi la seconde option en faisant confiance au 10 Nuance, qui vient de s'imposer à Dieppe avant d'être déclassé pour avoir gêné deux adversaires. Ici, cette jument de 4 ans devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure, associée qu'elle est à Christophe Soumillon.

Notre dernière minute, le 8 Électron Libre, n'est à l'inverse plus à présenter. Tous les feux sont au vert pour la nouvelle "bête à tiercé" de Christophe Escuder, la distance, le terrain et le profil de piste. Parmi les bons outsiders, citons le 6 Folleville, que l'état du terrain avantagera, et le 13 Santa Zoo, capable de se révéler à ce niveau.

Les pronostics :

10. Nuance

6. Folleville

8. Électron Libre

13. Santa Zoo

3. Breath Of Fire

4. Jacksun

15. By My Side

La dernière minute :

8. Électron Libre

Résultats du mardi 14 septembre à Saint-Cloud :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute est 3e, la sélection indique le Tiercé.