Quinté du jeudi 15 décembre 2022 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 15 décembre 2022 à Deauville, le Prix de la Suisse Normande. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.300 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 3 ans et plus.

Bon appétit ! Ce quinté est compliqué, encore une fois. Notre confiance va ici au 6 Ozan, qui vient de pointer le bout du nez dans cette catégorie et qui a l’avantage de jouer à domicile. Du reste, nous avons surtout fait confiance aux autochtones, tels le 16 Heartbeat, qui vient d’ailleurs de s’imposer sur ce tracé, le 10 Scottish Saint, encore tributaire d’un mauvais numéro à la corde, ou le 7 Hootton, dépendant d’un des maîtres-entraîneurs du cru.

Notre dernière minute, le 8 Ptit Pedro, vient de réussir ses débuts dans les quintés, sur un parcours de vitesse, mais sur le gazon de Fontainebleau. On note cependant qu’il avait juste avant cette performance réussi ses débuts sur le sable, ce qui est bon augure à la veille de cette épreuve.

L’X de la course, le 14 Doctor Ron, débute à la fois sur une distance aussi courte et sur le sable. Mais il est associé au meilleur jockey de la course. Il faut donc s’en méfier.

Les pronostics :

6. Ozan

16. Heartbeat

10. Scottish Saint

8. Ptit Pedro

14. Doctor Ron

3. Zerostress

7. Hootton

La dernière minute :

Résultats du mardi 13 décembre à Chantilly :

Quinté d’outsiders avec un favori de RTL qui ne tient pas son rang et une dernière minute qui sombre...

