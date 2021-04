Quinté+ du jeudi 15 avril 2021 à Auteuil : les pronostics

publié le 14/04/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 15 avril 2021 à Auteuil, le Prix Rose or No. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Haies. Listed-Race. 3.900 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Le grand arbitre de ce quinté traditionnel sera le terrain. Collant (4,2) à l'heure où nous écrivons ces lignes, il devrait s'assécher quelque peu, mais ne sera pas assez souple pour ceux qui attendaient du lourd, et le sera encore trop pour les adeptes des pistes fermes.

Notre favori, le 5 Gagneur, se place au-dessus de ces considérations et doit pouvoir frapper d'entrée de jeu. Quant au 4 Super Alex, il vient de poser ses jalons dans cette catégorie et devrait confirmer ses moyens ici.

Notre dernière minute, le 7 Celtior, aurait été handicapé par une piste lourde. Elle ne le sera pas cette fois (voir plus haut) et peut donc ambitionner un excellent classement. Parmi les outsiders, insistons sur le profil du 13 Via Maresca, qu'une piste plus ferme va cette fois avantager.

Les pronostics :

5. Gagneur

4. Super Alex

7. Celtior

10. Henry Brulard

12. Prince du Roume

6. King of Run

13. Via Maresca

La dernière minute :

7. Celtior

Résultats du mardi 13 avril à Chantilly :

La dernière minute tient son rôle et termine 4e, dans un quinté où un gros outsider arrive 3e.