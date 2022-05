Quinté+ du jeudi 12 mai à Longchamp en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 12 mai à Longchamp, le Prix de Marly. Départ à 20h15. 16 partants. Plat. Handicap. 1.300 mètres. Nouvelle piste. Purs-sangs de 3 ans.

Sur ce parcours avantageant sérieusement les chevaux de la corde, les meilleurs chevaux de la course ont tiré des numéros à l'extérieur, d'où une arrivée de gros outsiders possible.

Il n'en demeure pas moins que le 1 Super Khali est un cheval de classe, qui vient de faire un déplacement en Angleterre pour y obtenir une cinquième place dans un semi-classique. Avec Soumillon, on le sait, les numéros à la corde comptent peu : c'est notre favori.

Ultra régulière, le 16 Winnan devrait disputer une nouvelle fois l'arrivée ici, tandis que le 5 Régalien, l'un des trois représentants de Yann Barberot reste sur deux belles deuxièmes places, qu'il peut transformer en succès ici. C'est notre dernière minute. Attention au 11 Everillo, excellent lors de ses deux sorties cette année, et qui peut surprendre à belle cote.

Les pronostics :

1. Super Khali

16. Winnan

5. Régalien

4. Joviale Bere

3. Momento Giusto

13. No Time To Wait

11. Everillo

La dernière minute :

5. Régalien

Résultats du mardi 10 mai à Chantilly :

La dernière minute a mal couru, coinçant dans la phase finale alors qu'elle était compétitive pour un accessit.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info