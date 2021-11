Quinté+ du jeudi 11 novembre à Toulouse : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 11 novembre à Toulouse, le Prix de la Ville de Toulouse. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. Plat. 2.400 mètres. Purs-sangs de 3 ans et plus.

À cette époque de l'année, la forme prime bien souvent la classe. Et quand on peut avoir les deux, c'est mieux. Confiance donc au 2 Belgian Prince, qui est en outre associé au meilleur des jockeys en exercice, Christophe Soumillon.

Notre dernière minute, le 13 Pjedro, est toutefois un drôle de client. Il a peu couru et monte progressivement les barreaux de l'échelle des valeurs après deux succès en société plus modeste. En valeur 33 et en dépit du raccourcissement de la distance, c'est une révélation possible.

Deux Escuder à retenir également, le 7 L'Indomptable, qui cherche sa course, et le 4 Just a Formality, toujours performant au fil de ses tentatives. Un outsider ? Pourquoi pas le 11 Picnic Royal, auquel le terrain lourd va comme une moufle.

Les pronostics :

2. Belgian Prince

13. Pjedro

7. L'Indomptable

4. Just a Formality

11. Picnic Royal

8. Moonwalk Step

5. Shilly Port

La dernière minute :

13. Pjedro