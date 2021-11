Loto : les résultats du samedi 6 novembre 2021

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce samedi 6 novembre 2021 est le suivant : 2 - 4 - 18 - 19 - 22 avec le 3 en numéro chance. Une cagnotte de 18 millions d'euros était en jeu.

Aucun joueur n'est parvenu à trouver la bonne combinaison. En revanche, six joueurs ont trouvé les cinq bons numéros et remportent ainsi 52.439 euros. 115 autres joueurs ont gagné 667 euros en trouvant quatre bons numéros et le numéro chance. Enfin, 1.069 personnes empochent 259,10 euros après avoir coché quatre bons numéros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 3 - 23 - 24 - 39 - 40.



Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : B 2749 1796, B 8694 4312, C 4678 0542, F 9833 7544, G 4822 9114, H 5042 1908, H 9163 5969, M 2228 5355, Q 8574 0423, S 1079 9402.

Prochain rendez-vous, lundi 8 novembre où une cagnotte de 19 millions d'euros sera mise en jeu.