Quinté+ du jeudi 11 mars 2021 à Saint-Cloud : les pronostics

publié le 10/03/2021 à 14:05

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 11 mars 2021 à Saint-Cloud, le Prix de la Gascogne. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 2.000 mètres. Gazon. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Saint-Cloud rouvre ses portes avec un quinté appelé à favoriser les chevaux allants, le terrain étant certes annoncé très souple mais sur une piste neuve. Notre favori, le 16 Isidro, n'est pas à proprement parler un pur-sang aimant galoper en tête, mais on devrait rapidement le pointer en bonne position. Il peut donc en appeler de son récent échec à Cagnes.

Le 10 Cressida trouve là un bel engagement, elle qui n'a cessé de baisser sur l'échelle des valeurs. Munie d'œillères australiennes pour la deuxième fois de sa carrière, sur un hippodrome où, sans parvenir à vaincre, elle est toujours rentrée aux balances, elle s'annonce elle aussi redoutable.

Notre dernière minute, le 5 Go With The Wind vient de remporter son quinté sur la distance. Pénalisé en conséquence, il a pour lui sa forme avancée et la monte de Pierre-Charles Boudot. Sa place est à l'arrivée. Parmi les outsiders, relevons la candidature du 15 Bene Bene, qui, avec son petit poids, pourrait conserver une allocation, lui qui aime justement galoper en tête.





Les pronostics :

12. Isidro

10. Cressida

5. Go With The Wind

6. Gourel

15. Bene Bene

16. Kourkar

7. Marrakech Express

La dernière minute :

5. Go With The Wind



Résultats du mardi 9 mars à Chantilly:

Le Favori de RTL se classe 3e, la dernière minute 13e dans une épreuve difficile au vu des rapports.