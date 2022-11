Quinté du jeudi 10 novembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 10 novembre 2022 à Vincennes, le Prix Marcel Laurent. Départ à 13h50. Trot attelé. 15 partants. Course européenne. Groupe II. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l’autostart. Trotteurs de 4 et 5 ans.

Avec ce Prix Marcel Laurent, on entre un peu plus dans le meeting, cette confrontation entre les 4 ans et leurs aînés d’un an se présentant comme l’une des premières marches menant vers les grands classiques de l’hiver. Nous faisons ici le choix des 4 ans, avec le 6 Inoubliable, récente troisième du Grand Prix de l’Union Européenne du Trot sur ce parcours et qui semble capable de faire plier le numéro 1 de cette génération, à savoir Idao de Tillard, plutôt mal embarqué avec son numéro près de la corde.

Le 5 Hohneck vient d’être battu d'un souffle par Héraut d’Armes, mais peut cette fois prendre sa revanche sur le cheval de tête de Jean-Michel Bazire, qui n’est que partiellement déferré ici. Toutefois, un « Bazire » restant un « Bazire », Héraut d’Armes est par conséquent notre dernière minute. Pour sa cote, le 7 Hanna des Molles, qui vient de ressusciter en débutant victorieusement au trot monté, peut être retenue dans les jeux. Mais ce sera tout ou rien, on a l'habitude avec elle...

Les pronostics :

6. Inoubliable

1. Idao de Tillard

5. Hohneck

13. Héraut d’Armes

7. Hanna des Molles

3. Idéal Ligneries

8. Callmethebreeze

La dernière minute :

13. Héraut d’Armes

Résultats du mardi 8 novembre à Fontainebleau :

Mal parti, le favori de RTL n’a pu jouer son rôle. La dernière minute est 5e.

