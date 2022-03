Quinté+ du jeudi 10 mars 2022 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 10 mars 2022 à Saint-Cloud, le Prix de la Gascogne. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 2.000 mètres. Gazon. Purs-sang de 4 ans et plus. Enfin un quinté sur gazon en région parisienne, parce que, comment vous dire, le sable quand arrive le printemps, cela reste peu ragoûtant...

Notre favori, le 9 Naishan, vient de prendre de superbes accessits dans des quintés (cinq en six participations) et mériterait de débloquer son compteur de victoires dans cette catégorie. Le top-weight, le 1 Monsieur Xoo, réunit également beaucoup d'atouts, la forme, l'aptitude à cette piste et la qualité pour briller face à de pareils adversaires.

De retour dans cette catégorie, le 8 Lili Blue sera munie d'œillères australiennes pour la première fois. A noter qu'elle est prise un poids bien inférieure à celui qu'elle portait l'an passé, quand elle disputait l'arrivée de quintés... C'est notre dernière minute. Il rentre mais aura des supporters, dont nous. Le 15 Mat la Fristouille est un bel outsider en bas de tableau.

Les pronostics :

9. Naishan

3. Have Dancer

1. Monsieur Xoo

8. Lili Blue

5. Matandar

15. Mat la Fristouille

13. Innovator

La dernière minute :

8. Lili Blue

Résultats du mardi 8 mars à Chantilly :

Le favori de RTL a déçu, mais la dernière minute a gagné.