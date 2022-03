Euromillions : les résultats du vendredi 4 mars 2022

Un heureux joueur est devenu multimillionnaire ce vendredi 04 mars 2022 grâce au tirage de l'Euromillions ! En effet, la somme exceptionnelle de 78.5 millions d’euros mise en jeu a été remportée.

Pour remporter ce chèque spectaculaire, il fallait jouer la combinaison suivante : 6 - 20 - 40 - 42 - 43 et les deux étoiles 10 et 12. Le gagnant n'est pas un joueur français, mais l'un d'entre eux a tout de même gagné la somme de 396 098,90 euros en trouvant les cinq bons numéros et l'un des deux numéros étoiles. Six joueurs dont deux Français ont quant à eux remporté 30.742,20 euros en cochant les cinq bons numéros. 29 joueurs dont trois joueurs français ont empoché 1981,10 euros grâce à quatre bons numéros et aux deux étoiles.



Le code MyMillion est le suivant : SN 586 7936

Le prochain tirage de l'Euromillions aura lieu le mardi 8 mars, avec un jackpot de 17 millions d'euros à la clé.