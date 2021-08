Quinté+ du dimanche 8 août 2021 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du dimanche 8 août à Deauville-La Touques, le Grand Handicap de Deauville. Départ 15h15. 16 partants. Plat. 1.600 mètres. Ligne droite. 3 ans et plus.

Ce dimanche, se disputera le plus gros handicap de l'année en plat, le Grand Handicap de Deauville. Le 11 Tonnencourt, dont l'entraîneur n'a pas caché avoir visé cette course, a très bien couru dernièrement à Longchamp.

Avantagé par les pluies qui se sont abattues sur la côte normande, il constitue une priorité à l'image du 16 Pevensey Bay, dont la rentrée victorieuse, devant un bon élément, laisse présager d'une excellente prestation ici.

Le 9 Haliphon, qui semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière, doit être aussi retenu en haut rang, tout comme le 5 Now We Know, qui est sans nul doute l'un des chevaux de classe du lot.

Enfin, accordons évidemment un certain crédit au 6 Go To Hollywood, entraîné par Yann Barberot en grande réussite, mais aussi au 14 Pegasus, pour sa réelle aptitude aux pistes souples. Rachetons également le 3 Vilaro, pour la même raison, d'autant que sa valeur a logiquement été revue à la baisse.

Les pronostics :

11. Tonnencourt

16. Pevensey Bay

9. Haliphon

5. Now We Know

6. Go To Hollywood

14. Pegasus

3. Vilaro

La dernière minute :

16. Pevensey Bay



Résultats du vendredi 6 août à Cabourg :

La vérité se trouvait bien au premier échelon, puisque le 8 Espoir Permis s'est imposé aux dépens du 4 Efaro, qui a fourni une belle prestation. Le 14 Ever Dream Music a su rendre la distance pour se classer 3e devant le 3 Dream Shot et notre dernière minute, le 7 Expeditious.