Quinté+ du dimanche 7 novembre à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 7 novembre à Auteuil, le prix Count Schomberg. Départ à 15h15. 15 partants. Haies. Handicap. Listed-Race. 4300 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Puisqu'il faut bien rêver un peu, une tirelire d'un million d'euros sera partagée entre les gagnants au Quinté dans l'ordre. Le 1. Super Alex nous semble une bonne base à ce jeu, lui qui vient de chuter alors qu'il s'apprêtait à remporter un second succès d'affilée. Manifestement, le partenaire Bertrand Lestrade a franchi un cap, au point de pouvoir ambitionner une première victoire dans un Quinté.

Notre dernière minute, le 9. Grand Oncle, vient de très bien se comporter sur les haies d'Auteuil, cela alors qu'il avait surtout évolué sur les gros obstacles auparavant. Si les planètes s'alignent, il ne sera pas loin du compte dans cette épreuve.

Attention à Yannick Fouin, qui aligne deux partants, le 4. King of Run et le 5. Anouma Freedom, qui n'est autre que le tenant du titre : les deux ont une chance. Les outsiders sont nombreux, car les favoris suscités devraient faire leur course. Attention toutefois au 14. Jimmy de Lille, qui évolue dans une zone de poids intéressante.

Les pronostics :

1. Super Alex

9. Grand Oncle

4. King Of Run

5. Anouma Freedom

10. Elvis De Balme

14. Jimmy De Lille

12. Filup

La dernière minute :

Résultats du vendredi 6 novembre à Vincennes

Le Favori de RTL se classe deuxième, battu par… la dernière minute. Ce sont les gros outsiders, qui, ensuite, complètent le Quinté.