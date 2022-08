Quinté+ du dimanche 31 juillet 2022 à Clairefontaine-Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Alexandre Decoopman pour le quinté du dimanche 31 juillet 2022 à Clairefontaine-Deauville, le Prix de la Côte Fleurie (Prix de la Ferme Saint-Siméon). Première épreuve. Classe 2. Handicap divisé. Plat. Diurne. 2.400 mètres. Pour 4 ans, ayant couru depuis le 31 janvier inclus. 16 partants. Départ à 15h15.



On a fait le plein de partants dans ce Prix de la Côte Fleurie ce dimanche sur l’hippodrome de Clairefontaine. Le 1 Pont Mirabeau n’a pas manqué sa grande rentrée au Bouscat et revient dans les quinté+, où il compte un succès et un accessit d’honneur en deux tentatives.

Le 7 Utamaro monte en puissance actuellement et n’aura plus ses aînés sur sa route.

Bien placée en bas de tableau et expérimentée dans ce genre de tournois, notre dernière minute, le 16 Cœur Davier, peut trouver son jour dans cette catégorie. Pris à sa juste valeur désormais, le 9 Paper Trophy, confié à Maxime Guyon pour l’occasion, constitue également un sérieux client.

Les pronostics :

1. Pont Mirabeau

7. Utamaro

16. Cœur Davier

9. Paper Trophy

15. Full Flow

10. Trabuco

12. Queen Lady

4. Penclaudjeangreen

La dernière minute :

16. Cœur Davier

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info