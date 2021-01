publié le 30/01/2021 à 13:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 31 janvier 2021 à Vincennes, le Prix d'Amérique. Départ à 15h15. 18 partants. Course internationale. Groupe I. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 4 à 11 ans, hongres exclus. C'est le 100e Prix d'Amérique, cette épreuve-phare du trot mondial créée en 1920 et dont seules deux éditions ont été annulées, au début de la seconde guerre mondiale.

Doté d'une tirelire de trois millions d'euros au PMU, à partager entre les gagnants au Quinté+ dans l'ordre, ce classique parmi les classiques est dominé en théorie par deux grandissimes favoris, le nôtre, le 15 Davidson du Pont, et l'autre, le 17 FACE TIME BOURBON, qui n'est autre que le tenant du titre.

Le premier nommé est clairement sur la montante, drivé par un homme qui survole ce meeting, et qui est peut-être meilleur que l'an passé, quand il devenait le dauphin de Face Time. Le second est une machine à trotter. En pleine possession de ses moyens depuis quelques mois, il est cependant apparu légèrement moins fringant lors de ses dernières courses de préparation.

Choix réfléchi et assumé

En outre, si Jean-Michel Bazire gagne tout cet hiver sur le plateau de Gravelle, on ne peut pas en dire autant de Björn Goop, dont le pourcentage de réussite dans ce meeting (moins de 5% de victoires) est médiocre pour un professionnel de ce standing, fût-il suédois. Autrement dit, placer Davidson devant Face Time est un choix réfléchi et assumé.

Un outsider peut-il s'inviter dans ce choc des titans ? Aux courses, tout est possible. Le 16 Bahia Quesnot vient de gagner le Prix de Cornulier et semble n'avoir jamais été meilleure qu'à dix ans. Le 14 Vivid Wide As, notre dernière minute, réalise un meeting superbe et est lui aussi dans une condition physique étincelante. N'oublions pas que l'an passé, c'est lui qui avait offert la victoire sur un plateau à Face Time Bourbon, son compagnon de couleurs, en faisant décanter la course dès la montée.

Quant au 13 Delia du Pommereux, elle n'a pas l'étoffe d'une lauréate d'Amérique, mais vient pourtant de fournir une belle réplique à Davidson. Une chose est sûre, tout cela dit, ce Prix d'Amérique fait saliver d'avance.

Les pronostics :

15. Davidson du Pont

17. Face Time Bourbon

16. Bahia Quesnot

13. Delia du Pommereux

14. Vivid Wide As

3. Diable de Vauvert

6. Drôle de Jet

8. Feliciano

La dernière minute :

14. Vivid Wide As