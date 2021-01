Quinté+ du samedi 30 janvier 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 29/01/2021 à 16:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 30 janvier 2021 à Vincennes, le Prix de Châlons-en-Champagne. Départ à 15h15. 16 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 9 et 10 ans. Avec ces vieux chevaux sur le parcours classique de Vincennes, celui du Grand Prix d'Amérique qui aura lieu dimanche, on doit s'attendre à tout.

Cela même si l'on a des favoris solides, comme le 15 Comte des Tithais, qui s'acquitte de belle manière des tâches qui lui sont imposées, le 7 Carioca, qui reste sur deux beaux succès et peut rêver d'un troisième, ou encore notre dernière minute, le 9 Ciel d'Azur, qui vient pourtant d'échouer radicalement, mais dans un lot plus relevé.

Chez les outsiders, relevons que le 16 Braquo, outre qu'il est le mieux engagé de la course, adore ce parcours et que le 1 Say That Again, est capable d'un coup d'éclat, même s'il est a contrario de Braquo le moins riche de l'épreuve.

Les pronostics :

15. Comte des Tithais

7. Carioca

9. Ciel d'Azur

1. Say That Again

16. Braquo

11. Capital Charm

4. Cronos d'Ahamiline

La dernière minute :

9. Ciel d'Azur

Résultats du jeudi 28 à Vincennes :

Le favori de RTL a très mal couru, la dernière minute a été disqualifiée.

Résultats du vendredi 29 à Pau :

La favorite de RTL est tombée, la dernière minute termine 3e.