Quinté+ du dimanche 28 juin à Saint-Cloud : les pronostics

publié le 27/06/2020 à 15:00

Plus belle réunion de l'année ce dimanche à Saint-Cloud avec malheureusement seulement cinq partants dans le Grand Prix. Une fois de plus c'est le gros handicap quinté qui fera l'essentiel de la recette.

Dans ce Prix de la Fouilleuse, disputé sur 1.600 mètres, le régulier LORD WELLINGTON (N°3) vu à son avantage à 2 ans sur ce parcours, et auteur d'une bonne réapparition pour son premier essai au niveau handicap, sur une distance trop longue, a de toute évidence un premier rôle à jouer. Entraîné par Yann Barberot, il pourrait apporter une 187e victoire dans les quintés à Stéphane Pasquier qui ne se retrouverait ainsi qu'à un point seulement du record détenu par Olivier Peslier.

Prix de la Fouilleuse. Handicap. 44.000 euros - 1.600 mètres. 4ème course - Départ : 15h15 - 16 partants.

Les pronostics :





3 LORD WELLINGTON

6 HAVE DANCER

5 MY CHARMING PRINCE

7 DREAM VICTORY

12 MISS BELIEVE

13 REVOLVER EYES

2 REUX

14 VIVI BONNEBOUILLE

La dernière minute :

6 HAVE DANCER