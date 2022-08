Quinté+ du dimanche 28 août à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 28 août à Deauville, le Barrière Grand Handicap. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. Handicap. 1.900 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Ouf ! On en finit avec ce meeting, qui aura mis bien des parieurs à sec. Anachronisme ultime, on reste comme hier sur les 1.900 mètres de la PSF, comme si nous étions en hiver... Notre favori, le 3 National Service dépend d'un effectif en pleine réussite dans ce meeting et présente la particularité de n'avoir couru qu'une fois sur le sable, le jour de ses débuts victorieux à Chantilly à l'âge de deux ans. Clairement sur la montante, il ne va pas taper loin.

Le 14 Super Super Sonic est désormais bien connu des quintéistes. Bien placé ici, il peut donner chaud à notre favori, à la faveur d'une fin de course limpide. Notre dernière minute, le 6 Vents Contraire, vient de très bien se comporter sur le gazon normand, alors qu'il est meilleur sur la PSF. Bien placé au poids dans cette joute, sa place est sur le podium.

Pour la cote, retenez le 13 Cleod'or. Lui aussi bénéficie de conditions assez avantageuses : il ne vient pas du Centre-Est pour rien, avant le coup.

Les pronostics :

3. National Service

14. Super Super Sonic

9. Dragonet

7. Khochenko

6. Vents Contraires

13. Cleod'or

1. Parchemin

La dernière minute :

6. Vents Contraire

Résultats du vendredi 26 août 2022 à Cabourg :

La favorite de RTL a fait le choix de la rentrée sage, tandis que la dernière minute a été disqualifiée. La sélection indique le Tiercé.

