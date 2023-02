Quinté du dimanche 26 février 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 26 février 2023 à Vincennes, le Prix de Paris, la Marathon Race des Prix d’Amérique Races ZEturf. Départ à 15h15. 14 partants. Trot attelé. Tirelire de 500.000€. 4.150 mètres. Grande piste. Trotteurs de 4 à 11 ans, hongres exclus.

Dauphine de Hooker Berry dans le Prix d’Amérique, lauréate ensuite dans le Prix de France, le 11 Ampia Mede Sm s’est hissée au plus haut niveau cet hiver. Quatrième de ce Prix de Paris l’an passé (sans être heureuse), elle peut cette année épingler cet ultime classique de l’hiver, puisqu’elle est dans la forme de sa vie.

Autre trotteur dont la régularité force le respect, le 12 Hohneck devrait être avantagé par la très longue distance, où, comme la grande majorité de ses rivaux, il n’a encore jamais évolué. Il sera donc opposé directement à notre favorite, devant le 13 Hooker Berry, décevant dans le Prix de France.

L’outsider de RTL, le 4 Hokkaido Jiel, a vécu l’hiver en « père peinard », évitant par la force des choses d’affronter l’élite des trotteurs de Vincennes. Du coup, il a repris du moral dans des courses d’un niveau moins relevé et sera suivi pour son retour au plus haut niveau. Il sera avantagé par la très longue distance, et s’il venait à gagner, ce serait tout sauf un malentendu.

Le 1 Harlem de Bucy, lui, passe du coq à l’âne et permet à son entraîneur de disputer pour la première fois un groupe I. Est-il fait de ce bois-là ? Nul ne le sait. La certitude, c’est qu’il est comme notre favorite dans sa condition physique optimale, restant sur quatre succès de rang, tous à Vincennes. Sacré pari !

Les pronostics :

11. Ampia Mede Sm

12. Hohneck

13. Hooker Berry

4. Hokkaido Jiel

3. Hip Hop Haufor

5. Hussard du Landret

1. Harlem de Bucy

L’outsider de RTL :

4. Hokkaido Jiel

Résultats du vendredi 24 février à Vincennes :

La favorite de RTL a gagné, la dernière minute est troisième, la sélection propose le Tiercé.

